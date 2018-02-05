Мощный снежный циклон переместился из центра России в Поволжье

Снежный циклон, который парализовал Центральную Россию, сместился на территорию Приволжского округа.
Энергоснабжение было нарушено в десятках населенных пунктов Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Без света остались и тысячи жителей Татарстана. В Казани и пригородах ограничено движение междугородних автобусов, приостановлена работа ледовых переправ. Сообщается о задержке и отмене авиарейсов.
Петербург утром замер в 9-балльных пробках. Многие горожане сегодня отказались от личных авто, но общественный транспорт тоже буксовал в сугробах.
Ликвидируют последствия удара стихии и в Москве. Примерно за полтора дня в городе выпала месячная норма осадков.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Если работать строго по нормативам, то придется примерно девять дней работать, чтобы убрать и вывезти снег. Конечно, у нас такого количества времени не будет. Примем меры, чтобы убрать гораздо раньше. Но при понижении температуры придется вести работы в усложненном состоянии, плюс будет идти снег».
Аэропорты, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме. Отмены и задержки есть, но больше 80% самолетов отправляются и садятся по расписанию, отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова.
По прогнозам синоптиков, уже к вечеру снег в Москве идти перестанет. В ближайшие дни погода будет ясная и морозная. А уже к концу недели снова ожидаются осадки. Так что следующие выходные, видимо, опять будут снежными. В столицу, наконец, пришла настоящая зима. Как всегда — неожиданно, пусть и в феврале.
Петербург утром замер в 9-балльных пробках. Многие горожане сегодня отказались от личных авто, но общественный транспорт тоже буксовал в сугробах.
Ликвидируют последствия удара стихии и в Москве. Примерно за полтора дня в городе выпала месячная норма осадков.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Если работать строго по нормативам, то придется примерно девять дней работать, чтобы убрать и вывезти снег. Конечно, у нас такого количества времени не будет. Примем меры, чтобы убрать гораздо раньше. Но при понижении температуры придется вести работы в усложненном состоянии, плюс будет идти снег».
Аэропорты, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме. Отмены и задержки есть, но больше 80% самолетов отправляются и садятся по расписанию, отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова.
По прогнозам синоптиков, уже к вечеру снег в Москве идти перестанет. В ближайшие дни погода будет ясная и морозная. А уже к концу недели снова ожидаются осадки. Так что следующие выходные, видимо, опять будут снежными. В столицу, наконец, пришла настоящая зима. Как всегда — неожиданно, пусть и в феврале.
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