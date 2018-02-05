Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

Министерство финансов в феврале потратит на закупку валюты рекордную сумму — почти 300 миллиардов рублей. Государству нужны такие мощные вложения в валюту, чтобы рубль на фоне дорогой нефти не слишком сильно укреплялся.

Минфин в феврале побьет свой же январский рекорд по закупке валюты. План на ближайший месяц — 298 миллиардов рублей. В январе было 257 млрд.



Эти рекорды объясняются тем, что валюту теперь покупают по новой формуле — Минфин исходит не из прогнозного, а из фактического курса рубля. Доллары, евро и фунты приобретают на сверхдоходы от продаж нефти. Условно говоря, это разница между 40 долларами за баррель, которые заложены в бюджете и реальной ценой на бирже.



Такие операции Минфина нужны, чтобы экономика не так сильно чувствовала на себе нефтяные качели, да и рубль должен держаться курса увереннее. Минфин покупает по формуле: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньгами пополняют резервы.