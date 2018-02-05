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    Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей. валюта, золотовалютные резервы, Минфин РФ, нефть, рубль, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

    Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

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    Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

    Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

    Минфин потратит на февральские закупки валюты рекордные 300 млрд рублей

      Министерство финансов в феврале потратит на закупку валюты рекордную сумму — почти 300 миллиардов рублей. Государству нужны такие мощные вложения в валюту, чтобы рубль на фоне дорогой нефти не слишком сильно укреплялся.

      Минфин в феврале побьет свой же январский рекорд по закупке валюты. План на ближайший месяц — 298 миллиардов рублей. В январе было 257 млрд.

      Эти рекорды объясняются тем, что валюту теперь покупают по новой формуле — Минфин исходит не из прогнозного, а из фактического курса рубля. Доллары, евро и фунты приобретают на сверхдоходы от продаж нефти. Условно говоря, это разница между 40 долларами за баррель, которые заложены в бюджете и реальной ценой на бирже.

      Такие операции Минфина нужны, чтобы экономика не так сильно чувствовала на себе нефтяные качели, да и рубль должен держаться курса увереннее. Минфин покупает по формуле: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньгами пополняют резервы.

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