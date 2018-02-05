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    Глава ЛУКОЙЛа представил Путину план комплексного освоения Северного Каспия. газ, ЛУКОЙЛ, промышленность, Путин, Ставропольский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ЛУКОЙЛа представил Путину план комплексного освоения Северного Каспия

    Глава ЛУКОЙЛа представил Путину план комплексного освоения Северного Каспия

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    Глава ЛУКОЙЛа представил Путину план комплексного освоения Северного Каспия

    Глава ЛУКОЙЛа представил Путину план комплексного освоения Северного Каспия

    Глава ЛУКОЙЛа представил Путину план комплексного освоения Северного Каспия

      Компания ЛУКОЙЛ построит в Ставропольском крае газохимический комплекс, благодаря которому в регионе появятся сотни новых рабочих мест. Об этом глава компании Вагит Алекперов сообщил Владимиру Путину на встрече в Ново-Огарёве.

      Владимир Путин: «Вагит Юсуфович, мы с вами достаточно регулярно встречаемся, но так, чтобы поговорить основательно, в том числе и по результатам работы компании, времени все не хватает, поэтому с удовольствием послушаю вас. Что удалось компании сделать?»

      Вагит Алекперов: «Мы подготовили новый комплексный проект — это комплексное освоение Северного Каспия. На сегодняшний день газопровод уходит в район Будённовска. Принято инвестиционное решение о строительстве там газохимического комплекса. Это даст возможности для развития такого региона, как юг Ставропольского края. Работающих будет 600 человек, а строителей — более 3000».

      Алекперов добавил, что ЛУКОЙЛ обеспечивает страну качественным топливом: в минувшем году компания вывела на рынок бензин с октановым числом 100, который экономичнее и экологически чище прежних.

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