Йеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием

Сегодня американский Федрезерв, который выполняет функции Центробанка страны и от действий которого зависит вся мировая экономика, официально получит нового руководителя. Срок полномочий Джанет Йеллен истек.
Йеллен стала первой женщиной на посту главы ФРС, но проработала всего один срок. Хотя за последние почти 40 лет у всех ее предшественников было минимум по два. Но Дональд Трамп решил поменять Йеллен, и она не скрывает, что разочарована. Так совпало, что именно при Йеллен американская экономика настолько окрепла, что Федрезерв смог впервые за десятилетие поднять ключевую ставку.
Сотрудники простились с бывшим начальником эмоционально. Подарили ей флаг с крыши главного здания Федрезерва, после чего Йеллен со всеми сфотографировалась.
С сегодняшнего дня новым главой Федрезерва становится Джером Пауэлл. Йеллен приняла решение не оставаться даже в совете управляющих регулятора.
Сотрудники простились с бывшим начальником эмоционально. Подарили ей флаг с крыши главного здания Федрезерва, после чего Йеллен со всеми сфотографировалась.
С сегодняшнего дня новым главой Федрезерва становится Джером Пауэлл. Йеллен приняла решение не оставаться даже в совете управляющих регулятора.
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