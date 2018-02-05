Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  
    Йеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием. назначения и отставки, США, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЙеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием

    Йеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием

    комментировать
    Йеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием

    Йеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием

    Йеллен покинула пост главы ФРС США с нескрываемым разочарованием

      Сегодня американский Федрезерв, который выполняет функции Центробанка страны и от действий которого зависит вся мировая экономика, официально получит нового руководителя. Срок полномочий Джанет Йеллен истек.

      Йеллен стала первой женщиной на посту главы ФРС, но проработала всего один срок. Хотя за последние почти 40 лет у всех ее предшественников было минимум по два. Но Дональд Трамп решил поменять Йеллен, и она не скрывает, что разочарована. Так совпало, что именно при Йеллен американская экономика настолько окрепла, что Федрезерв смог впервые за десятилетие поднять ключевую ставку.

      Сотрудники простились с бывшим начальником эмоционально. Подарили ей флаг с крыши главного здания Федрезерва, после чего Йеллен со всеми сфотографировалась.

      С сегодняшнего дня новым главой Федрезерва становится Джером Пауэлл. Йеллен приняла решение не оставаться даже в совете управляющих регулятора.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru