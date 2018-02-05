Сообщник парижского террориста разговорился в брюссельском суде

В Брюсселе начался процесс над Салахом Абдесламом — единственным выжившим исполнителем терактов в Париже в 2015 году. В зале суда, как отмечают очевидцы, он вел себя дерзко, нисколько не сожалел о содеянном и отказывался отвечать на вопросы. Зато охотно разговорился его сообщник.
В самом начале заседания судья попросил Абдеслама встать с места и ответить на несколько вопросов относительно его личности, однако тот отказался это делать.
В результате единственным, кто отвечал на вопросы следователей, был сообщник Абдеслама Суфиан Айари, который сразу заявил, что ни он, ни Абдеслам не стреляли в полицейских в Брюсселе, когда те пытались обыскать их квартиру. Дескать, они вообще находились в дальней части съемной квартиры, в которой они проживали несколько месяцев, когда в дом ворвалась полиция. Он также заявил, что не знает, кто принес в квартиру оружие, кому оно принадлежало и для чего было предназначено.
Гийом Дениа де Сен-Марк, Ассоциация жертв террора: «Мы не ожидаем ничего особенного. Мы хотим просто понять, что стояло за этой серией атак во Франции и в Бельгии. Этот процесс должен помочь ответить на некоторые из наших вопросов. Но в то же время мы готовы к тому, что слушания нас разочаруют и так и не прольют свет на произошедшее».
Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель, где ему несколько месяцев удавалось скрываться. Затем тот самый обыск, в результате которого были убиты полицейские, а еще спустя два дня Абдеслама смогли задержать.
Фабиен Ванстеикнисте, брат жертвы: «Для всех важно понять все детали этого дела. Необходимо контролировать эмоции. Мы представляем жертв терактов 22 марта в Брюсселе и 13 ноября в Париже, и мы должны дистанцироваться от эмоций. Увидеть Салаха Абдеслама — это не главное, я хочу разобраться в этом деле».
Близкие погибших в парижских и брюссельских терактах надеются на то, что этот процесс — только начало. Как они сами говорят, им необходимо понять, что происходило между терактами в Париже в ноябре 2015 года и терактами в Брюсселе 22 марта. Ведь, как утверждает следствие, брюссельские теракты стали ответом террористов именно на арест Абдеслама.
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
В результате единственным, кто отвечал на вопросы следователей, был сообщник Абдеслама Суфиан Айари, который сразу заявил, что ни он, ни Абдеслам не стреляли в полицейских в Брюсселе, когда те пытались обыскать их квартиру. Дескать, они вообще находились в дальней части съемной квартиры, в которой они проживали несколько месяцев, когда в дом ворвалась полиция. Он также заявил, что не знает, кто принес в квартиру оружие, кому оно принадлежало и для чего было предназначено.
Гийом Дениа де Сен-Марк, Ассоциация жертв террора: «Мы не ожидаем ничего особенного. Мы хотим просто понять, что стояло за этой серией атак во Франции и в Бельгии. Этот процесс должен помочь ответить на некоторые из наших вопросов. Но в то же время мы готовы к тому, что слушания нас разочаруют и так и не прольют свет на произошедшее».
Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель, где ему несколько месяцев удавалось скрываться. Затем тот самый обыск, в результате которого были убиты полицейские, а еще спустя два дня Абдеслама смогли задержать.
Фабиен Ванстеикнисте, брат жертвы: «Для всех важно понять все детали этого дела. Необходимо контролировать эмоции. Мы представляем жертв терактов 22 марта в Брюсселе и 13 ноября в Париже, и мы должны дистанцироваться от эмоций. Увидеть Салаха Абдеслама — это не главное, я хочу разобраться в этом деле».
Близкие погибших в парижских и брюссельских терактах надеются на то, что этот процесс — только начало. Как они сами говорят, им необходимо понять, что происходило между терактами в Париже в ноябре 2015 года и терактами в Брюсселе 22 марта. Ведь, как утверждает следствие, брюссельские теракты стали ответом террористов именно на арест Абдеслама.
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Террорист №1 в Европе: кто такой Салах АбдесламНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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