Власти откликнулись на просьбы о помощи после публикации шокирующих кадров из Мосула

В иракском Мосуле люди уже много месяцев вынуждены жить в руинах, заваленных трупами. Шокирующие кадры сняли журналисты телеканала RT. Жители рассказывают: в городе невозможно дышать. Большинство погибших — обычные люди, а не террористы. Это старики, женщины и дети.
Полгода назад жителям города объявили о полном освобождении от террористов, но запах войны жители Мосула ощущают до сих пор. Войска коалиции, возглавляемой США, за собой оставили много следов. Мимо разлагающихся трупов дети ходят в школу, их родители — в магазины. Тела террористов и убитых местных жителей никто не спешит убирать.
Нашван Хаири, житель Мосула: «Где правительство, которое обещало очистить Мосул от тел погибших? Из-за них может начаться эпидемия. Да, власти раздают нам еду — например, рис и хлеб. Но какой в этом толк, если мы живем рядом с трупами?»
Большинство районов Мосула лежат в руинах после бомбежек коалиции. Жители говорят: где смогли, очистили улицы сами. Но своими силами с таким объемом боевого наследия не справиться. Тела женщин и детей — повсюду. А ведь еще в июле прошлого года коалиция во главе с США объявила о победе и начале новой жизни. Оставшимся без домов людям обещали восстановить разрушенный город.
Хали Ибрагим, житель Мосула: «Мы не видели никакой помощи с тех пор, как семь месяцев назад они заявили о победе. Только однажды я получил маленькую коробочку с едой».
Второй по величине город Ирака — Мосул — боевики запрещенной группировки ИГИЛ захватили в 2014 году. В соборной мечети лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата в Ираке и Сирии. Активная фаза операции правительственных войск и коалиции началась в 2016 году. Битва за Мосул стала решающим этапом военной операции.
Сообщается, что сейчас США активно выводят свои войска из Ирака. Военных, оружие и снаряжение перевозят на базу в Афганистан. Америке явно не до наведения порядка в городе. А местные власти, после того как шокирующие кадры из Мосула опубликовали в Интернете, кажется, начали шевелиться. Нашли порядка 500 тел погибших, которых, впрочем, уже практически невозможно опознать.
Нашван Хаири, житель Мосула: «Где правительство, которое обещало очистить Мосул от тел погибших? Из-за них может начаться эпидемия. Да, власти раздают нам еду — например, рис и хлеб. Но какой в этом толк, если мы живем рядом с трупами?»
Большинство районов Мосула лежат в руинах после бомбежек коалиции. Жители говорят: где смогли, очистили улицы сами. Но своими силами с таким объемом боевого наследия не справиться. Тела женщин и детей — повсюду. А ведь еще в июле прошлого года коалиция во главе с США объявила о победе и начале новой жизни. Оставшимся без домов людям обещали восстановить разрушенный город.
Хали Ибрагим, житель Мосула: «Мы не видели никакой помощи с тех пор, как семь месяцев назад они заявили о победе. Только однажды я получил маленькую коробочку с едой».
Второй по величине город Ирака — Мосул — боевики запрещенной группировки ИГИЛ захватили в 2014 году. В соборной мечети лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата в Ираке и Сирии. Активная фаза операции правительственных войск и коалиции началась в 2016 году. Битва за Мосул стала решающим этапом военной операции.
Сообщается, что сейчас США активно выводят свои войска из Ирака. Военных, оружие и снаряжение перевозят на базу в Афганистан. Америке явно не до наведения порядка в городе. А местные власти, после того как шокирующие кадры из Мосула опубликовали в Интернете, кажется, начали шевелиться. Нашли порядка 500 тел погибших, которых, впрочем, уже практически невозможно опознать.
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