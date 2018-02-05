Трое молодых российских ученых стали лауреатами президентской премии

Помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко назвал имена молодых российских ученых, которые стали лауреатами президентской премии.

Премию получили историк Никита Башнин за вклад в изучение отношений между церковью и государством, геолог Константин Кох за методику получения кристаллов для высокотехнологичных устройств, а также физик Максим Никитин за разработку «умных» наноматериалов для биомедицины. К этому направлению, по словам Фурсенко, интерес растет из года в год.



Андрей Фурсенко, помощник президента РФ: «Последние все годы как минимум одна работа связана с медициной, биотехнологиями. И на самом деле тут, пожалуй, самая острая конкуренция. Тут очень активно развиваются работы по этому направлению».



Премия президента присуждается ученым моложе 35 лет. Каждый из лауреатов получил 2,5 миллиона рублей на дальнейшие разработки. Цель гранта — подстегнуть исследования и создать благоприятные условия для новых научных открытий.

