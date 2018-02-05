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    Суд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора. врачи, медицина, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора

    Суд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора

    3 комментария
    • Фото: ГБУЗ «Городская Клиническая Больница 52 ДЗМ» / facebook.com
    Суд освободил <nobr>из-под</nobr> стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора

    Суд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора

    Суд освободил <nobr>из-под</nobr> стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора
    • Фото: ГБУЗ «Городская Клиническая Больница 52 ДЗМ» / facebook.com

      • Мосгорсуд принял решение освободить из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину, дело которой вызвало широкий общественный резонанс. Она останется на свободе до вступления в силу приговора — ее осудили на два года лишения свободы.

      Судья принял решение удовлетворить просьбу адвоката Мисюриной и прокуратуры. Она была освобождена из-под стражи в зале суда. Мисюрина останется под подпиской о невыезде до вступления в силу приговора по делу о врачебной ошибке, передает РИА Новости.

      Олег Гривко, судья: «Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить».

      Под стражей Мисюрина оказалась после того, как суд первой инстанции вынес приговор. Но теперь решения апелляционной инстанции по своему делу она будет дожидаться дома.

      смотретьДело доктора Мисюриной: должен ли врач сидеть в тюрьме за смерть пациента
      Дело доктора Мисюриной: должен ли врач сидеть в тюрьме за смерть пациента
      Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Однако за врача-гематолога вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневаются, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.

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