Суд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу приговора

Мосгорсуд принял решение освободить из СИЗО
врача-гематолога Елену Мисюрину, дело которой вызвало широкий общественный резонанс. Она останется на свободе до вступления в силу приговора — ее осудили на два года лишения свободы.
Судья принял решение удовлетворить просьбу адвоката Мисюриной и прокуратуры. Она была освобождена из-под стражи в зале суда. Мисюрина останется под подпиской о невыезде до вступления в силу приговора по делу о врачебной ошибке, передает РИА Новости.
Олег Гривко, судья: «Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить».
Под стражей Мисюрина оказалась после того, как суд первой инстанции вынес приговор. Но теперь решения апелляционной инстанции по своему делу она будет дожидаться дома.
Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Однако за врача-гематолога вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневаются, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.
Олег Гривко, судья: «Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить».
Под стражей Мисюрина оказалась после того, как суд первой инстанции вынес приговор. Но теперь решения апелляционной инстанции по своему делу она будет дожидаться дома.
Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Однако за врача-гематолога вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневаются, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.
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