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    Взрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео. взрывы газа, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео

    Взрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео

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    • Фото: Бутово парк 2 / vk.com
    Взрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео

    Взрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео

    Взрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео
    • Фото: Бутово парк 2 / vk.com

      • Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском районе Московской области.

      Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «при строительных работах в квартире на 20-м этаже жилого дома в комплексе „Бутово парк“ произошел взрыв бытового газа». Данные о пострадавших уточняются.

      При взрыве газа в квартире были выбиты окна, а также произошло возгорание, сообщил источник агентства, уточнив, что из окна квартиры идет черный дым. Также на месте взрыва газа произошло частичное обрушение стены здания.

      Сообщается, что московские пожарные направились в ЖК на помощь подмосковным коллегам для тушения пожара, произошедшего после взрыва газа.

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