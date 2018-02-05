Взрыв газа произошел в квартире в Подмосковье: видео

Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском районе Московской области.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «при строительных работах в квартире на 20-м этаже жилого дома в комплексе „Бутово парк“ произошел взрыв бытового газа». Данные о пострадавших уточняются.
При взрыве газа в квартире были выбиты окна, а также произошло возгорание, сообщил источник агентства, уточнив, что из окна квартиры идет черный дым. Также на месте взрыва газа произошло частичное обрушение стены здания.
Сообщается, что московские пожарные направились в ЖК на помощь подмосковным коллегам для тушения пожара, произошедшего после взрыва газа.
При взрыве газа в квартире были выбиты окна, а также произошло возгорание, сообщил источник агентства, уточнив, что из окна квартиры идет черный дым. Также на месте взрыва газа произошло частичное обрушение стены здания.
Сообщается, что московские пожарные направились в ЖК на помощь подмосковным коллегам для тушения пожара, произошедшего после взрыва газа.
Комментарии