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    Баллон с газом взорвался в жилом доме в Самаре: есть пострадавшие

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    • Фото: Новости Самары - Самара life / vk.com
    Баллон с газом взорвался в жилом доме в Самаре: есть пострадавшие

    Баллон с газом взорвался в жилом доме в Самаре: есть пострадавшие

    Баллон с газом взорвался в жилом доме в Самаре: есть пострадавшие
  • Фото: Новости Самары - Самара life / vk.com

    • Три человека пострадали при взрыве газа в одной из квартир в доме на улице Димитрова в Самаре.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, «при взрыве бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома пострадали три человека, двоим из них оказана медицинская помощь на месте, одного пострадавшего госпитализировали».

    В Центральном региональном центре МЧС ТАСС сообщили, что взрыв произошел в квартире на 16-м этаже 17-этажного жилого дома. При этом несущие конструкции дома не были повреждены, произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены.

    Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, газовый баллон взорвался при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары.

    По данным ГУМВД, место происшествия оцеплено, проводится эвакуация. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

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