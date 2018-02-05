Баллон с газом взорвался в жилом доме в Самаре: есть пострадавшие

Три человека пострадали при взрыве газа в одной из квартир в доме на улице Димитрова в Самаре.
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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, «при взрыве бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома пострадали три человека, двоим из них оказана медицинская помощь на месте, одного пострадавшего госпитализировали».
В Центральном региональном центре МЧС ТАСС сообщили, что взрыв произошел в квартире на 16-м этаже 17-этажного жилого дома. При этом несущие конструкции дома не были повреждены, произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, газовый баллон взорвался при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары.
По данным ГУМВД, место происшествия оцеплено, проводится эвакуация. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
В Центральном региональном центре МЧС ТАСС сообщили, что взрыв произошел в квартире на 16-м этаже 17-этажного жилого дома. При этом несущие конструкции дома не были повреждены, произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, газовый баллон взорвался при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары.
По данным ГУМВД, место происшествия оцеплено, проводится эвакуация. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
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