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    «Секрет на миллион» с Александром Серовым посмотрели более 14% зрителей

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    «Секрет на миллион» с Александром Серовым посмотрели более 14% зрителей

    «Секрет на миллион» с Александром Серовым посмотрели более 14% зрителей

    «Секрет на миллион» с Александром Серовым посмотрели более 14% зрителей

    Очередной выпуск программы НТВ «Секрет на миллион» стал лидером слота в аудитории «все 18+» с долей 14,5% (рейтинг — 4,7%)*.

    В субботу, 3 февраля, Александр Серов открыл в «Секрете на миллион» тайну, которую долгие годы скрывал даже от своих близких. Выпуск с сенсационным признанием шёл два часа — с 17:00 до 19:00.

    Серов стал третьим героем программы, решившимся ответить на вопрос из белого конверта. В студии Леры Кудрявцевой он признался в том, что 28 лет назад у него родилась внебрачная дочь от одной из многочисленных поклонниц. Сейчас она живёт в США, работает фотографом и недавно вышла замуж.



    *по данным Mediascope

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