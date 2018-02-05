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    США начали вывод войск из Ирака

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    США начали вывод войск из Ирака

    США начали вывод войск из Ирака

    Американские военные начали покидать Ирак после завершения активной фазы операции против боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

    Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей коалиции, личный состав, оружие и экипировку начали перебрасывать из Ирака в Афганистан на самолетах.

    Источники подчеркивают, что коалиция договорилась о выводе войск впервые более чем за три года боевых действий, проводившихся против боевиков в Ираке.

    Точных данных о численности переброшенных войск не приводится.

    Возглавляемая США коалиция проводит операцию против террористов в Ираке с 2014 года. В декабре 2017 года власти Ирака заявили, что группировка ИГ на территории страны разгромлена.

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