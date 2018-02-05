Актер Олег Тактаров вышел на тропу войны с браконьерами

Спортсмен и актер Олег Тактаров, которого за нечеловеческую силу на ринге прозвали Русским Медведем, отправился в лес под Саровом в составе патруля, чтобы дать отпор браконьерам.

Саров — малая родина актера, и потому к местным заповедным угодьям он относится с особым трепетом. Охота здесь запрещена категорически. Выйти во внеплановый рейд было решено, как только в распоряжении инспекторов оказалась любительская видеозапись, ка которой злоумышленники отстреливают косуль на территории заказника.



Обычно браконьеры прячутся в охотничьих избушках. Внутрь Тактаров и компания никого не обнаружили, но нашли дрова. Это значит, кто-то совсем недавно пытался согреться здесь или выжидал добычу, вероятнее всего, лося.



Олег Тактаров: «Все детство во дворах бродили лоси. Идешь в детский сад — бежит лось. Нормальное явление. Даже не обращали внимание. Иногда перепрыгивали на школьную территорию — не выгонишь».



Убедившись в том, что лес под надежной защитой, патрульные устроили привал.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».