Американская семья судится с медиками за отмену «юридической смерти» дочери

Бороться за жизнь дочери в суде вынуждены родители из Калифорнии. Они добиваются от медиков опровержения свидетельства о смерти девушки. Джахи Макмат находится в коме четыре года и недавно стала подавать признаки жизни. Все это время близкие не теряли надежды и верили, а врачи настаивали, что шансов нет, и намеревались отключить ее от аппарата, поддерживающего жизнедеятельность.

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США

В больницу Джахи попала, когда ей было 13. После, казалось бы, рядовой операции, у девочки отказало сердце. Но сейчас, несмотря на заверения врачей, Джахи изредка стала шевелить ногами и руками. Теперь американские педиатры заявляют: они на пороге нового открытия. Над разгадкой феномена Джахи бьются светила медицины.



Джей Смит, врач: «Три доктора подтвердили, что сейчас функции ее мозга отличаются от предыдущих исследований, сделанных четыре года назад. Это очень интересный предмет для исследования. Так, если ее мозг все-таки жив, то это невероятно важное событие для закона и науки».



Пока врачи ведут круглосуточное наблюдение за девочкой, словно застрявшей между двух миров, родители обратились в суд. Они намерены призвать к ответу сотрудников клиники, которые посчитали их дочь умершей и отказались содержать Джахи в больнице. Семья запустила акцию по сбору денег на ее лечение и добилась разрешения забрать дочь домой.



Найла Винкфилд: «Я знаю, что моя дочь жива, хоть в больнице мне говорят, что она никогда не станет прежней и не придет в себя. А я говорю им, что никогда не оставлю свою и дочь и буду бороться до конца. Последние несколько дней я особенно ощущаю, что она здесь».



Случаем Джахи заинтересовался Международный фонд исследований мозга. Врачи разделились на два лагеря. Одни уверены: то, что девочка стала объектом экспериментов, вопиющий случай. Другие, напротив, не исключают того, что пациентка вопреки прогнозам и здравому смыслу может прийти в себя. Во всяком случае, последнее исследование подтвердило: структура мозга Джахи практически не изменилась.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».