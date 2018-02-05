AliExpress запускает в России магазин-лоукостер

Китайский
интернет-ретейлер AliExpress запускает в России новую «малобюджетную» торговую площадку.
Называется она «Лоукостер», правда к полетам отношения не имеет. Там будут продавать товары стоимостью меньше 600 рублей.
На первом этапе площадку запустят в мобильном приложении AliExpress, а основной аудиторией видят молодых людей до 25 лет.
Прошлой осенью AliExpress уже запустил площадку Tmall, которая наоборот специализируется на товарах среднего и высокого ценовых сегментов от крупных брендов.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 90% всех иностранных посылок приходят в Россию из Китая.
На первом этапе площадку запустят в мобильном приложении AliExpress, а основной аудиторией видят молодых людей до 25 лет.
Прошлой осенью AliExpress уже запустил площадку Tmall, которая наоборот специализируется на товарах среднего и высокого ценовых сегментов от крупных брендов.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 90% всех иностранных посылок приходят в Россию из Китая.
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