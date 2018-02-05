Пасхальный фестиваль в Москве установит рекорд по продолжительности

Московский Пасхальный фестиваль классической музыки в этом году охватит 169 российских городов и продлится больше месяца.

Таким образом, 17-й сезон станет рекордным по продолжительности и масштабам. Сегодня об этом рассказали организаторы концертного тура.



Валерий Гергиев, художественный руководитель фестиваля, художественный руководитель Мариинского театра: «Я считаю, что фестиваль должен сохранять главное из своей небедной истории — это стремление в регионы, стремление охватить как можно большую аудиторию, особенно детскую. Это давно стало традицией — выступать в городах, в столичных регионах, центрах и не только, отдельно перед детской аудиторией. Мне кажется, это хорошее правильное решение, которое мы принимали 15–16 лет назад».



По традиции ежегодный фестиваль классической музыки стартует в канун православной Пасхи. Кроме симфонической части, организаторы подготовили хоровую и звонильную программы. Колокольные концерты пройдут в 50 храмах. А завершится фестиваль 9 мая грандиозным концертом на Поклонной горе.