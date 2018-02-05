НТВ приступил к съемкам адаптации сериала «Хорошая жена»

Телеканал НТВ приступил к съемкам адаптации американского сериала «Хорошая жена», созданием которого займется продюсерский центр ЛеанМ (Sony Pictures Television Russia).

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Эта версия станет третьей экранизацией успешного формата после американской The Good Wife и южнокорейской «Дорама хорошая жена». Главные роли в российской версии играют Александра Урсуляк, Дмитрий Миллер и Александр Домогаров.



Популярный сериал был создан в США компанией Scott Free Productions для телеканала CBS. Проект был высоко оценен критиками и заслужил рейтинга 8,3 на платформе крупнейшей в мире базы данных IMDb. Успешный проект стал обладателем более 30 наград, в числе которых «Золотой глобус», Primetime Emmy Awards, AFI Awards и более 200 номинаций на международные премии.



Действие российской адаптации разворачивается в Санкт-Петербурге. В течение одного дня жизнь Алисы (Александра Урсуляк) меняется. Ее муж, прокурор Ленинградской области, Пётр Филиппов (Александр Домогаров) становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Алиса с детьми переезжает в простую, но просторную квартиру свекрови в центре Питера. Теперь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы Алиса возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина (Дмитрий Миллер).