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    «Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома. Волга, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома

    «Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома

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    «Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома

    «Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома

    «Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома

      Снимки заледенелых домов в одном из нижегородских поселков вызвали бурное обсуждение в Интернете.

      Местным совсем не радостно. Они элементарно не могут попасть в свои дома. Двери покрыты толстым слоем льда. Из-за резкого перепада температуры уровень воды в реке резко поднялся — затопило улицы и помещения. А ночью ударили морозы и все замерзло.

      Выглядит, конечно, красиво, но приятного, по словам людей, мало. Находиться внутри домов теперь не просто холодно, но и опасно.

      Местный житель: «По всей набережной такое безобразие. Многие мечтают жить на берегу моря. Таким образом я стал этой зимой обладателем дома на берегу моря. Приглашаем вас — балахнинская Венеция».

      По словам специалистов, затоплены оказались около 150 участков. Сообщается, что в последние два дня уровень Волги в районе поселка Балахна — критический.

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