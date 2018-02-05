«Балахнинская Венеция»: в нижегородском поселке затопило улицы и дома

Снимки заледенелых домов в одном из нижегородских поселков вызвали бурное обсуждение в Интернете.

Местным совсем не радостно. Они элементарно не могут попасть в свои дома. Двери покрыты толстым слоем льда. Из-за резкого перепада температуры уровень воды в реке резко поднялся — затопило улицы и помещения. А ночью ударили морозы и все замерзло.



Выглядит, конечно, красиво, но приятного, по словам людей, мало. Находиться внутри домов теперь не просто холодно, но и опасно.



Местный житель: «По всей набережной такое безобразие. Многие мечтают жить на берегу моря. Таким образом я стал этой зимой обладателем дома на берегу моря. Приглашаем вас — балахнинская Венеция».



По словам специалистов, затоплены оказались около 150 участков. Сообщается, что в последние два дня уровень Волги в районе поселка Балахна — критический.