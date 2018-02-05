Минтранс прокомментировал ситуацию с Azur Air

В Минтрансе прокомментировали ситуацию с крупнейшей чартерной авиакомпанией России — Azur Air. Росавиация ограничила действие ее сертификата эксплуатанта и предписала исправить нарушения.



Министр транспорта Максим Соколов пообещал внимательно следить за Azur Air и подчеркнул, что министерство держит ситуацию под контролем со всеми российскими перевозчиками и в случае чего оперативно вмешивается через Росавиацию.



Правда, министр добавил, что в мире случается разное и периодически банкротятся крупнейшие компании мира, в том числе европейские.



Накануне Росавиация ограничила Azur Air срок действия сертификата эксплуатанта до 20 марта. Если к этому времени перевозчик не исправит нарушение, связанные с состоянием его авиапарка, его полеты будут остановлены.



На данный момент Azur Air — крупнейшая чартерная авиакомпания России. В Azur Air ранее уже заявили, что не видят затруднений в исправлении недостатков и сейчас рейсы выполняются в полном объеме.