Сборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Несмотря на непогоду, тренировки у российской команды по фристайлу идут строго по графику. Чтобы как следует подготовиться к Олимпиаде в Южной Корее, шесть лучших ски-кроссистов страны прилетели на Сахалин. Именно там находится самый близкий к Пхёнчхану и один из крупных на Дальнем Востоке горнолыжных курортов.После прошедших один за другим циклонов на острове нет недостатка в снеге. Но для возведения профессиональной трассы по всем стандартам соревнований все равно понадобился искусственный. И хотя точную копию олимпийской дистанции сконструировать было невозможно — рельеф все-таки везде разный, — стартовый участок с трамплинами специалисты сделали максимально похожим на корейский оригинал., старший тренер сборной России по ски-кроссу: «Очень важен выход со старта, как ты выйдешь, эти три метра пролетишь и пройдешь самое начало».Из-за снегопада лыжи скользят по трассе не так быстро, как хотелось бы, но спортсмены не унывают. Истинные олимпийцы, говорят они, должны стремиться к победе при любых погодных условиях., член сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс: «Как бы это пафосно ни звучало, на Олимпиаду надо ехать только за золотыми медалями, то есть на Олимпиаде есть золото и две поощрительные медали — все, остальных мест нет».Между тренировками на горных склонах спортсмены отдыхают в гостинице. В свободное время они стараются не обсуждать скандальные решения Международного олимпийского комитета, но полностью игнорировать эту тему все равно не получается.Лыжница Анастасия Чирцова из Перми сомневается, можно ли взять с собой в Корею значок с олимпийским мишкой как талисман или он будет расценен как запрещенная для демонстрации российская символика. Окончательное решение спортсменка примет после общего сбора команды перед вылетом в Сеул, когда будут подробно зачитаны все инструкции. Впрочем, по словам Анастасии, ничто не способно вывести ее из равновесия. Сосредоточиться помогают большие физические нагрузки, наставления тренера и моральная поддержка родственников и друзей.На горнолыжной базе олимпийцы катаются рядом с общедоступными трассами. За их тренировками с интересом наблюдают обычные любители спорта.В Южную Корею члены российской сборной по фристайлу отправятся 15 февраля. К счастью, добираться недалеко: от Сахалина до Сеула лететь всего два часа. После Олимпиады в Пхёнчхане лыжникам будет не до отдыха. В начале марта их ждут на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области.