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    Сборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана. лыжный спорт, Олимпиада, Сахалин, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана

    Сборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана

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    Сборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана

    Сборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана

    Сборная России по фристайлу нацелилась на золото Пхёнчхана

      Несмотря на тревожные новости из Международного олимпийского комитета, наши спортсмены продолжают готовиться к предстоящим Играм. Российская сборная по фристайлу приступила к финальному этапу тренировок. Занятия проходят на трассе, которая максимально похожа на олимпийскую.

      Несмотря на непогоду, тренировки у российской команды по фристайлу идут строго по графику. Чтобы как следует подготовиться к Олимпиаде в Южной Корее, шесть лучших ски-кроссистов страны прилетели на Сахалин. Именно там находится самый близкий к Пхёнчхану и один из крупных на Дальнем Востоке горнолыжных курортов.

      После прошедших один за другим циклонов на острове нет недостатка в снеге. Но для возведения профессиональной трассы по всем стандартам соревнований все равно понадобился искусственный. И хотя точную копию олимпийской дистанции сконструировать было невозможно — рельеф все-таки везде разный, — стартовый участок с трамплинами специалисты сделали максимально похожим на корейский оригинал.

      Леонид Мехряков, старший тренер сборной России по ски-кроссу: «Очень важен выход со старта, как ты выйдешь, эти три метра пролетишь и пройдешь самое начало».

      Из-за снегопада лыжи скользят по трассе не так быстро, как хотелось бы, но спортсмены не унывают. Истинные олимпийцы, говорят они, должны стремиться к победе при любых погодных условиях.

      Егор Коротков, член сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс: «Как бы это пафосно ни звучало, на Олимпиаду надо ехать только за золотыми медалями, то есть на Олимпиаде есть золото и две поощрительные медали — все, остальных мест нет».

      Между тренировками на горных склонах спортсмены отдыхают в гостинице. В свободное время они стараются не обсуждать скандальные решения Международного олимпийского комитета, но полностью игнорировать эту тему все равно не получается.

      Лыжница Анастасия Чирцова из Перми сомневается, можно ли взять с собой в Корею значок с олимпийским мишкой как талисман или он будет расценен как запрещенная для демонстрации российская символика. Окончательное решение спортсменка примет после общего сбора команды перед вылетом в Сеул, когда будут подробно зачитаны все инструкции. Впрочем, по словам Анастасии, ничто не способно вывести ее из равновесия. Сосредоточиться помогают большие физические нагрузки, наставления тренера и моральная поддержка родственников и друзей.

      На горнолыжной базе олимпийцы катаются рядом с общедоступными трассами. За их тренировками с интересом наблюдают обычные любители спорта.

      В Южную Корею члены российской сборной по фристайлу отправятся 15 февраля. К счастью, добираться недалеко: от Сахалина до Сеула лететь всего два часа. После Олимпиады в Пхёнчхане лыжникам будет не до отдыха. В начале марта их ждут на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области.
      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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