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    Начато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста. Крым, железные дороги, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНачато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста

    Начато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста

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    Начато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста

    Начато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста

    Начато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста

      В Керченском проливе началось строительство железнодорожных пролетов Крымского моста. Строители сформируют отрезок полотна длиной более двух километров, который затем соединят с аркой.

      Пролет весом в сотни тонн устанавливают на опорах, каждая из которых чуть выше предыдущей. Это позволяет мосту плавно «расти», чтобы обеспечить свободный проход судов.

      Параллельно над морем прокладывают две железнодорожные ветки: для движения поездов в Крым и обратно. Каждую колею тянут особые сверхмощные домкраты. Ожидается, что первые составы пойдут по ним уже в конце будущего года.
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