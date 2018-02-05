Начато устройство железнодорожных пролетов Крымского моста

Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Пролет весом в сотни тонн устанавливают на опорах, каждая из которых чуть выше предыдущей. Это позволяет мосту плавно «расти», чтобы обеспечить свободный проход судов.Параллельно над морем прокладывают две железнодорожные ветки: для движения поездов в Крым и обратно. Каждую колею тянут особые сверхмощные домкраты. Ожидается, что первые составы пойдут по ним уже в конце будущего года.