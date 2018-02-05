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    В Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов. войны и вооруженные конфликты, сельское хозяйство, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов

    В Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов

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    В Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов

    В Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов

    В Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов

      В сирийской Латакии начался сезон сбора апельсинов и мандаринов. Ежегодно в стране выращивают около миллиона тонн цитрусовых.

      Большинство плантаций находятся на средиземноморском побережье, куда боевики не добрались. Это и позволило сохранить отрасль. Однако война и санкции все-таки лишили ее многих рынков сбыта.

      Аббас Рашид, главный инженер завода: «Конечно, мы работаем на внутренний рынок — это самое главное для нас. Но и на заграничный тоже. Мы раньше работали с Африкой, арабскими странами, несколькими европейскими странами».

      Сирия входит в десятку мировых производителей цитрусовых. До войны конвейеры работали круглосуточно. И сейчас местные бизнесмены пытаются вернуться к довоенным показателям.

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