В Латакии стартовал сезон сбора апельсинов и мандаринов

В сирийской Латакии начался сезон сбора апельсинов и мандаринов. Ежегодно в стране выращивают около миллиона тонн цитрусовых.

Большинство плантаций находятся на средиземноморском побережье, куда боевики не добрались. Это и позволило сохранить отрасль. Однако война и санкции все-таки лишили ее многих рынков сбыта.



Аббас Рашид, главный инженер завода: «Конечно, мы работаем на внутренний рынок — это самое главное для нас. Но и на заграничный тоже. Мы раньше работали с Африкой, арабскими странами, несколькими европейскими странами».



Сирия входит в десятку мировых производителей цитрусовых. До войны конвейеры работали круглосуточно. И сейчас местные бизнесмены пытаются вернуться к довоенным показателям.