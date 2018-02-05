В Ульяновской области установили мост из углепластика

В Ульяновской области возвели мост из углепластика. Его фактически соткали из высокопрочных нитей на месте сгнившей деревянной конструкции. Ученые уверяют, что сооружение выдержит даже вес 100-тонного грузовика.

Раньше на другой конец села через реку Соловей местные жители ходили с риском для жизни. Но теперь левый и правый берег связала надежная переправа. Мост в селе Языково был и едва не сплыл. За полвека деревянный каркас стал аварийным. Новый композитный — подарок от российских ученых. Пятнадцатиметровую арочную конструкцию из углепластика разработали в структуре «Росатома».



Евгений Михалдыкин, главный инженер «НИИграфит»: «Все оборудование, которое необходимо для сооружения таких конструкций, помещается в легковой автомобиль. Максимальный вес такой конструкции — 100 кг, три человека поднимут. Обычный вес — 50 кг».



Каркас из углепластиковых нитей буквально соткали на специальном оборудовании. А потом собрали силами одной бригады строителей. Посмотреть на дорожное ноу-хау собралась вся деревня.



Новый мост быстрый в сборке, легкий и прочный. Авторы проекта утверждают: этой конструкции морозы не страшны. Ведь чем ниже столбик термометра, тем закаленней углепластик.



Экспериментальный мост весь усыпан датчиками. Показания специалисты снимают каждые два месяца. Если мост оправдает ожидания, подобные ему появятся во многих городах и весях. Особенно в отдаленных.



Подробности — в видеоматериале.