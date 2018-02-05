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    ВС Турции уничтожили 947 террористов в ходе операции в Африне

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    ВС Турции уничтожили 947 террористов в ходе операции в Африне

    ВС Турции уничтожили 947 террористов в ходе операции в Африне

    Вооруженные силы Турции нейтрализовали 947 террористов в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» в районе Африн на севере Сирии.

    Как говорится в распространенном заявлении турецкого Генштаба, поступившем в распоряжение ТАСС, «ВС в рамках операции „Оливковая ветвь“ в Африне уничтожили 5 февраля 2018 года еще 12 террористов из отрядов „Сил народной самообороны“ (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии „Демократический союз“ (ДС) и экстремистской группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ)».

    Из заявления Генштаба: «Всего с момента начала операции нейтрализованы 947 террористов».

    Напомним, Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

    Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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