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    Партия Макрона провалила довыборы в парламент. Макрон, Франция, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПартия Макрона провалила довыборы в парламент

    Партия Макрона провалила довыборы в парламент

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    Партия Макрона провалила довыборы в парламент

    Партия Макрона провалила довыборы в парламент

      Партия президента Франции Эмануэля Макрона начинает сдавать позиции.

      Движение «Вперёд, республика!» проиграло довыборы на два вакантных места в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

      Оба мандата достались партии «Республиканцы», которую возглавляет экс-министр образования страны Лоран Вокье, известный своей антимигрантской позицией.

      СМИ отмечают, что это был первый тест для правящей партии с июня прошлого года, когда она одержала победу на парламентских выборах.

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