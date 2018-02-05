Партия Макрона провалила довыборы в парламент

Партия президента Франции Эмануэля Макрона начинает сдавать позиции.

893 выборы

Макрон

Франция

Движение «Вперёд, республика!» проиграло довыборы на два вакантных места в Национальном собрании (нижняя палата парламента).



Оба мандата достались партии «Республиканцы», которую возглавляет экс-министр образования страны Лоран Вокье, известный своей антимигрантской позицией.



СМИ отмечают, что это был первый тест для правящей партии с июня прошлого года, когда она одержала победу на парламентских выборах.