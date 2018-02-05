Женщинам в Омане разрешили водить такси

В Омане женщины с 1 марта смогут водить такси и грузовые автомобили.
Такси, которыми будут управлять женщины, окрасят в розовый и голубой цвета. Это решено сделать для того, чтобы женские такси отличались от обычных оранжевых и белых.
Как сообщает Gulf News, жительницы Омана одобрили это решение властей. В частности, отмечается, что женщины-пассажиры будут чувствовать себя более комфортно, зная, что за рулем находится представительница прекрасного пола.
Как сообщает Gulf News, жительницы Омана одобрили это решение властей. В частности, отмечается, что женщины-пассажиры будут чувствовать себя более комфортно, зная, что за рулем находится представительница прекрасного пола.
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