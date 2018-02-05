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    Женщинам в Омане разрешили водить такси

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    Женщинам в Омане разрешили водить такси

    Женщинам в Омане разрешили водить такси

    В Омане женщины с 1 марта смогут водить такси и грузовые автомобили.

    Такси, которыми будут управлять женщины, окрасят в розовый и голубой цвета. Это решено сделать для того, чтобы женские такси отличались от обычных оранжевых и белых.

    Как сообщает Gulf News, жительницы Омана одобрили это решение властей. В частности, отмечается, что женщины-пассажиры будут чувствовать себя более комфортно, зная, что за рулем находится представительница прекрасного пола.

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