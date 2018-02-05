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    Прокуратура рассказала о нападении льва на девочку в приморском зоопарке

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    Прокуратура рассказала о нападении льва на девочку в приморском зоопарке

    Прокуратура рассказала о нападении льва на девочку в приморском зоопарке

    Прокуратура Приморского края выяснила, что январское нападение животного на ребенка было не первым в зоопарке Уссурийска.

    В надзорное ведомство обратилась жительница Михайловского района, которая рассказала, что ее малолетняя дочь тоже пострадала от лап хищника при посещении зоопарка. Выяснилось, что в марте 2017 года лев через клетку ранил девочку.

    В связи с этим может быть возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в приморской прокуратуре.

    Напомним, в январе стало известно, что леопард напал на двухлетнего мальчика, приехавшего вместе с родителями в зоопарк Уссурийска. Когда малыш слишком близко подошел к клетке, хищник схватил его лапами за голову. В результате мальчик получил рваные раны. Также пострадала мать ребенка, которая бросилась спасать сына.

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