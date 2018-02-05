Формальный глава КНДР приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
О том, что Ким Ён Нам отправится в Южную Корею, сообщила центральная партийная газета «Нодон синмун».
Он примет участие в церемонии открытия Игр в качестве главы официальной делегации КНДР, передает РИА Новости.
Как отмечают южнокорейские СМИ, президент страны Мун Чже Ин проведет встречу с Ким Ён Намом.
Надо сказать, что именно председатель парламента по Конституции играет роль главы Северной Кореи. Ким Чен Ын же считается высшим руководителем КНДР.
Ранее сообщалось, что делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Также страны сформировали единую сборную в женском хоккее. Вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
Он примет участие в церемонии открытия Игр в качестве главы официальной делегации КНДР, передает РИА Новости.
Как отмечают южнокорейские СМИ, президент страны Мун Чже Ин проведет встречу с Ким Ён Намом.
Надо сказать, что именно председатель парламента по Конституции играет роль главы Северной Кореи. Ким Чен Ын же считается высшим руководителем КНДР.
Ранее сообщалось, что делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Также страны сформировали единую сборную в женском хоккее. Вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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