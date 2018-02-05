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    Формальный глава КНДР приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане

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    Формальный глава КНДР приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане

    Формальный глава КНДР приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане

    Формальный глава КНДР приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане
  • Фото: Associated Press © 2018, David Guttenfelder

    • Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    О том, что Ким Ён Нам отправится в Южную Корею, сообщила центральная партийная газета «Нодон синмун».

    Он примет участие в церемонии открытия Игр в качестве главы официальной делегации КНДР, передает РИА Новости.

    Как отмечают южнокорейские СМИ, президент страны Мун Чже Ин проведет встречу с Ким Ён Намом.

    Надо сказать, что именно председатель парламента по Конституции играет роль главы Северной Кореи. Ким Чен Ын же считается высшим руководителем КНДР.

    Ранее сообщалось, что делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Также страны сформировали единую сборную в женском хоккее. Вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».

    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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