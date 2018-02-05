Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Фанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео. Греция, беспорядки, фанаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео

    Фанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео

    комментировать
    Фанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео

    Фанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео

    Фанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео

      Афинское дерби закончилось массовыми беспорядками.

      После окончания матча между «Олимпиакосом» и АЕКом десятки разгневанных фанатов прорвались на поле и сломали рекламные щиты.

      В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы успокоить фанатов «Олимпиакоса».

      Как отмечает RTL, столкновения с полицией произошли и перед матчем. Кроме того, фанаты «Олимпиакоса» забросали камнями автобус с игроками АЕКа. Теперь «Олимпиакос» могут наказать штрафом или снятием очков.

      Отметим, что матч 20-го тура греческой Суперлиги закончился победой АЕКа со счетом 2:1. Второй гол «Олимпиакос» пропустил на 94-й минуте.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru