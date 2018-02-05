Фанаты «Олимпиакоса» устроили погром на стадионе после матча: видео

Афинское дерби закончилось массовыми беспорядками.
После окончания матча между «Олимпиакосом» и АЕКом десятки разгневанных фанатов прорвались на поле и сломали рекламные щиты.
В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы успокоить фанатов «Олимпиакоса».
Как отмечает RTL, столкновения с полицией произошли и перед матчем. Кроме того, фанаты «Олимпиакоса» забросали камнями автобус с игроками АЕКа. Теперь «Олимпиакос» могут наказать штрафом или снятием очков.
Отметим, что матч 20-го тура греческой Суперлиги закончился победой АЕКа со счетом 2:1. Второй гол «Олимпиакос» пропустил на 94-й минуте.
В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, чтобы успокоить фанатов «Олимпиакоса».
Как отмечает RTL, столкновения с полицией произошли и перед матчем. Кроме того, фанаты «Олимпиакоса» забросали камнями автобус с игроками АЕКа. Теперь «Олимпиакос» могут наказать штрафом или снятием очков.
Отметим, что матч 20-го тура греческой Суперлиги закончился победой АЕКа со счетом 2:1. Второй гол «Олимпиакос» пропустил на 94-й минуте.
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