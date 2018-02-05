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    Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко. Порошенко, Саакашвили, Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко

    Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко

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    • Фото: Петро Рух / facebook.com
    Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко

    Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко

    Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко
    • Фото: Петро Рух / facebook.com

      • Около 70 человек приняли участие в митинге у дома украинского президента.

      Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после митинга в центре Киева на автомобилях отправились в село Козин, где находится особняк Петра Порошенко. Однако у здания митингующих встретили полицейские.

      После проведения митинга у стен имения Порошенко участники акции разъехались по домам. Как сообщили в киевском управлении Нацполиции, нарушений порядка во время митинга допущено не было. В акции принимали участие около 70 человек.

      смотретьСторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко
      Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко
      Отметим, что сторонники бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области регулярно проводит акции с требованием импичмента Порошенко в центре Киева. Митинги и шествия нередко оборачиваются столкновениями с полицейскими.

      В Козине в Киевской области находится роскошная резиденция Петра Порошенко. Она состоит из трех домов — основного площадью 2000 кв. м и двух гостевых. Кроме того, там есть огромная баня, эллинг для судов, причал и даже собственная церковь.

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