Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко

Около 70 человек приняли участие в митинге у дома украинского президента.
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после митинга в центре Киева на автомобилях отправились в село Козин, где находится особняк Петра Порошенко. Однако у здания митингующих встретили полицейские.
После проведения митинга у стен имения Порошенко участники акции разъехались по домам. Как сообщили в киевском управлении Нацполиции, нарушений порядка во время митинга допущено не было. В акции принимали участие около 70 человек.
Отметим, что сторонники бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области регулярно проводит акции с требованием импичмента Порошенко в центре Киева. Митинги и шествия нередко оборачиваются столкновениями с полицейскими.
В Козине в Киевской области находится роскошная резиденция Петра Порошенко. Она состоит из трех домов — основного площадью 2000 кв. м и двух гостевых. Кроме того, там есть огромная баня, эллинг для судов, причал и даже собственная церковь.
После проведения митинга у стен имения Порошенко участники акции разъехались по домам. Как сообщили в киевском управлении Нацполиции, нарушений порядка во время митинга допущено не было. В акции принимали участие около 70 человек.
Отметим, что сторонники бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области регулярно проводит акции с требованием импичмента Порошенко в центре Киева. Митинги и шествия нередко оборачиваются столкновениями с полицейскими.
В Козине в Киевской области находится роскошная резиденция Петра Порошенко. Она состоит из трех домов — основного площадью 2000 кв. м и двух гостевых. Кроме того, там есть огромная баня, эллинг для судов, причал и даже собственная церковь.
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