В Минздраве назвали основные причины смертности в РФ

В Минздраве выяснили, что россияне чаще всего умирают от болезней систем кровообращения.
Согласно данным за 2016 год, именно эти заболевания стали причиной 47,8% смертей.
Второе место занимают злокачественные образования. От них скончались 15,6% россиян. А на третьем месте (8,9%) оказались травмы и отравления.
Еще 27,7% ушли из жизни по другим причинам, сообщает RT.
Отметим, что ранее Росстат сообщил, что в России в прошлом году возобновилась естественная убыль населения. При этом подчеркивалось, что в 2017 году смертность снизилась, однако рождаемость упала еще сильнее.
Второе место занимают злокачественные образования. От них скончались 15,6% россиян. А на третьем месте (8,9%) оказались травмы и отравления.
Еще 27,7% ушли из жизни по другим причинам, сообщает RT.
Отметим, что ранее Росстат сообщил, что в России в прошлом году возобновилась естественная убыль населения. При этом подчеркивалось, что в 2017 году смертность снизилась, однако рождаемость упала еще сильнее.
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