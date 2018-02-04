Реквием для свидетеля <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Реквием для свидетеля 16+
    •  

    МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах

    МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах

    МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи непогодой в столичном регионе.

    В ближайшие часы в Москве ожидаются снег и метель с сильными ветром. Также жителей столицы предупредили о гололедице и снежных заносах на дорогах.

    В связи с этим москвичам советуют не находиться под слабоукрепленными конструкциями и деревьями, а также закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

    Как отметили в московском главке МЧС, непогода сохранится до утра 5 февраля.

    смотретьЗимний апокалипсис: снегопад и ледяной дождь парализовали Москву
    Зимний апокалипсис: снегопад и ледяной дождь парализовали Москву
    Сильный снегопад обрушился на Москву в эти выходные, всего за два дня выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, такого в столице не случалось последние 100 лет. Жертвой стихии стал один человек, еще пятеро пострадали.

    В столице был объявилен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, в московских школах установили свободный график посещения.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru