МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах

МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи непогодой в столичном регионе.
В ближайшие часы в Москве ожидаются снег и метель с сильными ветром. Также жителей столицы предупредили о гололедице и снежных заносах на дорогах.
В связи с этим москвичам советуют не находиться под слабоукрепленными конструкциями и деревьями, а также закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.
Как отметили в московском главке МЧС, непогода сохранится до утра 5 февраля.
Сильный снегопад обрушился на Москву в эти выходные, всего за два дня выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, такого в столице не случалось последние 100 лет. Жертвой стихии стал один человек, еще пятеро пострадали.
В столице был объявилен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, в московских школах установили свободный график посещения.
В связи с этим москвичам советуют не находиться под слабоукрепленными конструкциями и деревьями, а также закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.
Как отметили в московском главке МЧС, непогода сохранится до утра 5 февраля.
Сильный снегопад обрушился на Москву в эти выходные, всего за два дня выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, такого в столице не случалось последние 100 лет. Жертвой стихии стал один человек, еще пятеро пострадали.
В столице был объявилен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, в московских школах установили свободный график посещения.
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