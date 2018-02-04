Московский полицейский расстрелял мужчину из-за девушки

В Москве выясняют обстоятельства бытового конфликта с участием полицейского.
По данным правоохранительных органов, сотрудник МВД поссорился с мужчиной из-за девушки. Во время конфликта полицейский несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.
Как отметили в МВД, открывший огонь полицейский находился в отпуске. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, передает ТАСС.
Как отметили в МВД, открывший огонь полицейский находился в отпуске. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, передает ТАСС.
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