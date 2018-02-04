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    США задумались о нефтяном эмбарго в отношении Венесуэлы

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    США задумались о нефтяном эмбарго в отношении Венесуэлы

    США задумались о нефтяном эмбарго в отношении Венесуэлы

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.

    По словам главы Госдепа, «если ничего не будет сделано, венесуэльский народ будет дольше страдать».

    Также Тиллерсон после встречи с аргентинским коллегой Хорхе Фори сообщил, что сейчас власти США прорабатывают различные шаги для того, чтобы смягчить влияние санкций на американский бизнес и другие страны региона, передает ТАСС.

    Отметим, что ранее США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы, где на фоне острого социально-экономического кризиса проходят акции оппозиции против президента Николаса Мадуро. Вашингтон включил в черный список ряд венесуэльских функционеров, в том числе Адана Чавеса, брата бывшего президента страны, и ввел ограничения на работу с несколькими организациями, в том числе государственной нефтяной компанией PDVSA.

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