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    Киев увидел «кремлевскую руку» в поджоге здания Cоюза венгров

    14 комментариев
    • Фото: zakarpattya.net.ua
    Киев увидел «кремлевскую руку» в поджоге здания Cоюза венгров

    Киев увидел «кремлевскую руку» в поджоге здания Cоюза венгров

    Киев увидел «кремлевскую руку» в поджоге здания Cоюза венгров
  • Фото: zakarpattya.net.ua

    • Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о вине России в атаке на здание Cоюза венгров в Ужгороде.

    Кириленко заявил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы рассорить Украину со всеми соседями, поэтому «бутылку с „коктейлем Молотова“ в Ужгороде держала кремлевская рука». При этом вице-премьер, сделавший громкое заявление в своем Twitter, не стал приводить каких-либо доказательств.

    Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины: «Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с „коктейлем Молотова“ сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно».

    На заявление Кириленко уже ответили в Госдуме. Так, зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Киев с помощью подобных обвинений пытается поддерживать «огонь ненависти к России» и проводить «информационную обработку» европейцев, передает РИА Новости.

    Ранее в воскресенье, 4 февраля, стало известно, что неизвестные злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Cоюза венгров в Ужгороде. Нападение уже осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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