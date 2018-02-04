Киев увидел «кремлевскую руку» в поджоге здания Cоюза венгров

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о вине России в атаке на здание Cоюза венгров в Ужгороде.
Кириленко заявил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы рассорить Украину со всеми соседями, поэтому «бутылку с „коктейлем Молотова“ в Ужгороде держала кремлевская рука». При этом вице-премьер, сделавший громкое заявление в своем Twitter, не стал приводить каких-либо доказательств.
Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины: «Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с „коктейлем Молотова“ сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно».
На заявление Кириленко уже ответили в Госдуме. Так, зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Киев с помощью подобных обвинений пытается поддерживать «огонь ненависти к России» и проводить «информационную обработку» европейцев, передает РИА Новости.
Ранее в воскресенье, 4 февраля, стало известно, что неизвестные злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Cоюза венгров в Ужгороде. Нападение уже осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины: «Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с „коктейлем Молотова“ сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно».
На заявление Кириленко уже ответили в Госдуме. Так, зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий отметил, что Киев с помощью подобных обвинений пытается поддерживать «огонь ненависти к России» и проводить «информационную обработку» европейцев, передает РИА Новости.
Ранее в воскресенье, 4 февраля, стало известно, что неизвестные злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Cоюза венгров в Ужгороде. Нападение уже осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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