ФСИН за год сэкономила 1,2 млрд рублей на питании заключенных

Тюремное ведомство впервые вернуло в казну 1,2 миллиарда рублей, сэкономленных на питании заключенных в 2017 году, сообщил замдиректора ФСИН.
Федеральная служба исполнения наказаний вернула в казну 1,2 миллиарда рублей, сэкономленных в 2017 году на питании заключенных. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.
Валерий Максименко, замдиректора ФСИН: «Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается. Если в 2015 году выделялось 22 миллиарда рублей, то в прошлом году было выделено 16 миллиардов рублей. Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля».
При этом заключенные получали все положенные продукты, пайки не урезались, более того, качество продуктов улучшилось, уточнил Максименко. По его словам, сократить расходы удалось с помощью точного расчета калорийности блюд, а также благодаря тому, что многие продукты не приходится покупать: в России есть достаточно сельскохозяйственных предприятий, на которых работают заключенные.
Валерий Максименко: «Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке. И заключенные при этом получают не фальсифицированные продукты питания (спреды, ГМО), а натуральные: с поля, с фермы, т. е. свое. Так и вышло, что качество питания улучшилось».
Максименко добавил, что в решении вопросов продовольственной безопасности теперь участвуют не только специалисты ФСИН, но и ведущие ученые, например, из Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Валерий Максименко, замдиректора ФСИН: «Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается. Если в 2015 году выделялось 22 миллиарда рублей, то в прошлом году было выделено 16 миллиардов рублей. Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля».
При этом заключенные получали все положенные продукты, пайки не урезались, более того, качество продуктов улучшилось, уточнил Максименко. По его словам, сократить расходы удалось с помощью точного расчета калорийности блюд, а также благодаря тому, что многие продукты не приходится покупать: в России есть достаточно сельскохозяйственных предприятий, на которых работают заключенные.
Валерий Максименко: «Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке. И заключенные при этом получают не фальсифицированные продукты питания (спреды, ГМО), а натуральные: с поля, с фермы, т. е. свое. Так и вышло, что качество питания улучшилось».
Максименко добавил, что в решении вопросов продовольственной безопасности теперь участвуют не только специалисты ФСИН, но и ведущие ученые, например, из Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
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