Матвиенко предложила реформировать МОК и WADA после заявления Баха

Глава МОК Томас Бах сегодня заявил, что МОК недоволен решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По словам Баха, оно доказывает необходимость внутренних реформ в структуре Спортивного арбитражного суда. Спортивным чиновникам ответила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Причем, судя по тону заявления, ответила не только как глава Совета Федерации России, но и как глава Межпарламентской ассамблеи государств — самого представительного из мировых демократических институтов.
Валентина Матвиенко: «Если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решение независимых судебных органов. Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать и о реформировании WADA, да и самого Международного олимпийского комитета».
Матвиенко подчеркнула, что обязательно будет обсуждать эти вопросы с коллегами — руководителями парламентов других стран — на международных парламентских площадках.
Валентина Матвиенко: «Что касается решения CAS по российским спортсменам, мы не знаем этих людей в Спортивном арбитражном суде. Но я считаю, что мы должны быть благодарны им за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами олимпийского движения».
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады. Сегодня Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане снова заявил, что в МОК удивлены решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, МОК намеревается подать апелляции на решение CAS.
Валентина Матвиенко: «Если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решение независимых судебных органов. Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать и о реформировании WADA, да и самого Международного олимпийского комитета».
Матвиенко подчеркнула, что обязательно будет обсуждать эти вопросы с коллегами — руководителями парламентов других стран — на международных парламентских площадках.
Валентина Матвиенко: «Что касается решения CAS по российским спортсменам, мы не знаем этих людей в Спортивном арбитражном суде. Но я считаю, что мы должны быть благодарны им за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами олимпийского движения».
Напомним, МОК на основании выводов комиссии Освальда отстранил от соревнований более 30 российских спортсменов. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил отстранение 28 атлетов. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады. Сегодня Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане снова заявил, что в МОК удивлены решением CAS оправдать 28 российских спортсменов. По его словам, МОК намеревается подать апелляции на решение CAS.
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