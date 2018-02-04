Аскольда Запашного не пустили в тульский ресторан

Художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного заставили покинуть тульский ресторан «Пряник», так как артист не прошел фейсконтроль заведения.
О происшествии Аскольд Запашный рассказал на своей странице в Instagram, добавив, что ничего подобного с ним никогда не случалось.
Судя по комментарию артиста, охранникам заведения в числе прочего не понравилось то, как был одет московский гость.
Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка: «За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и в мире, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фейс и дрессконтроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?»
Судя по комментарию артиста, охранникам заведения в числе прочего не понравилось то, как был одет московский гость.
Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка: «За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и в мире, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фейс и дрессконтроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?»
Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти? #тынепройдешь #тула #тцгостиныйдвор #ресторан #пряник #тайна #неизбранный #драма #миртеперьнебудетпрежним #тульскийпряник
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