В ОП сочли невозможным массовое возвращение в РФ сбежавших бизнесменов

В Общественной палате РФ назвали невыполнимой идею освободить от наказания российских бизнесменов и позволить им вернуться из Великобритании.
Идея о массовом возвращении сбежавших из России бизнесменов невыполнима; дела предпринимателей, уехавших в Великобритании, должны быть рассмотрены в индивидуальном порядке. Об этом РИА Новости сообщил представитель Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее в воскресенье бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что передал президенту РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые сейчас находятся в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Многие из них находятся в розыске по линии Интерпола, так как в России на них заведены уголовные дела. Бизнес-омбудсмен отметил, что из-за изменений в британском законодательстве, в частности, из-за грядущих проверок источников средств для покупки активов Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых».
Владислав Гриб, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами: «С точки зрения правовой, нет возможности тех, кто в Лондоне, освободить от наказания массово и пригласить в Россию. Я пока таких юридических механизмов не вижу. Я как адвокат и правозащитник приветствую такую идею, но, к сожалению, она не реализуема, потому что там самые разные люди. Это все-таки должно проходить в индивидуальном порядке, под надзором генерального прокурора, под контролем главы государства».
Глава комиссии ОП добавил, что пересмотр каждого дела займет много времени, и предсказать его итог невозможно: «для кого-то не будет никаких поблажек, для кого-то ничем не закончится, для кого-то закончится позитивно». Президент России также может помиловать бизнесменов, но прошение о помиловании могут подать только те из них, кто начнет отбывать наказание в России, добавил Гриб.
Владислав Гриб: «На тех, кто скрывается от правосудия, это не распространяется. Люди должны вернуться в Россию, начать отбывать наказание, написать президенту о помиловании».
Ранее в воскресенье бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что передал президенту РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые сейчас находятся в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Многие из них находятся в розыске по линии Интерпола, так как в России на них заведены уголовные дела. Бизнес-омбудсмен отметил, что из-за изменений в британском законодательстве, в частности, из-за грядущих проверок источников средств для покупки активов Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых».
Владислав Гриб, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами: «С точки зрения правовой, нет возможности тех, кто в Лондоне, освободить от наказания массово и пригласить в Россию. Я пока таких юридических механизмов не вижу. Я как адвокат и правозащитник приветствую такую идею, но, к сожалению, она не реализуема, потому что там самые разные люди. Это все-таки должно проходить в индивидуальном порядке, под надзором генерального прокурора, под контролем главы государства».
Глава комиссии ОП добавил, что пересмотр каждого дела займет много времени, и предсказать его итог невозможно: «для кого-то не будет никаких поблажек, для кого-то ничем не закончится, для кого-то закончится позитивно». Президент России также может помиловать бизнесменов, но прошение о помиловании могут подать только те из них, кто начнет отбывать наказание в России, добавил Гриб.
Владислав Гриб: «На тех, кто скрывается от правосудия, это не распространяется. Люди должны вернуться в Россию, начать отбывать наказание, написать президенту о помиловании».
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