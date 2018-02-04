Житель Кубани помыл котом свою машину: видео

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина окунает в ведро с водой мяукающего кота и моет им свой автомобиль.
Происходящее снимает на камеру товарищ автовладельца. Судя по закадровым комментариям, мужчины решили «отомстить» бездомному коту за то, что тот забрался на капот иномарки.
На кадрах владелец иномарки «полирует» котом поверхность машины и фары, время от времени окуная его в ведро с водой. При этом животное отчаянно мяукает, а мучитель перебрасывается шутками со своими приятелями.
Местные СМИ сообщают, что интернет-пользователи отправили видеозапись в полицию. В МВД Краснодарского края подтвердили ТАСС, что проводят проверку.
Напомним, что изменения в статью «Жестокое обращение с животными» УК РФ были внесены в декабре минувшего года. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.
На кадрах владелец иномарки «полирует» котом поверхность машины и фары, время от времени окуная его в ведро с водой. При этом животное отчаянно мяукает, а мучитель перебрасывается шутками со своими приятелями.
Местные СМИ сообщают, что интернет-пользователи отправили видеозапись в полицию. В МВД Краснодарского края подтвердили ТАСС, что проводят проверку.
Напомним, что изменения в статью «Жестокое обращение с животными» УК РФ были внесены в декабре минувшего года. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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