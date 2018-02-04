Столкновение поездов в США: двое погибли, 116 госпитализированы

Два человека погибли, 116 госпитализированы в результате железнодорожной аварии в Южной Каролине в США.
Губернатор штата Южная Каролина уточнил число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом.
Раненые доставлены в больницы.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о ЧП и регулярно получает обновленную информацию, сообщила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. Ранее сообщалось о 70 пострадавших.
Раненые доставлены в больницы.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о ЧП и регулярно получает обновленную информацию, сообщила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. Ранее сообщалось о 70 пострадавших.
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