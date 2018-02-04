Ты не поверишь! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты не поверишь! 16+
    •  

    Столкновение поездов в США: двое погибли, 116 госпитализированы

    комментировать
    • Фото: @LPinderTV / twitter.com
    Столкновение поездов в США: двое погибли, 116 госпитализированы

    Столкновение поездов в США: двое погибли, 116 госпитализированы

    Столкновение поездов в США: двое погибли, 116 госпитализированы
  • Фото: @LPinderTV / twitter.com

    • Два человека погибли, 116 госпитализированы в результате железнодорожной аварии в Южной Каролине в США.

    Губернатор штата Южная Каролина уточнил число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом.

    Раненые доставлены в больницы.

    Президент США Дональд Трамп проинформирован о ЧП и регулярно получает обновленную информацию, сообщила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

    смотретьЧисло пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70
    Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70
    Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. Ранее сообщалось о 70 пострадавших.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru