Кадыров рассказал о внедрении в Чечне технологии блокчейн

Кадыров подтвердил сообщения о том, что Росреестр Чечни одним из первых в стране начнет использовать технологию распределенной базы данных.
В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил сообщение канала, посвященного криптовалюте и технологии блокчейн, что в Росреестр Чечни планируется внедрить эту технологию.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы. Занимается внедрением системы блокчейна первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев».
Глава Чечни также сообщил, что правительство республики уже создало рабочую группу, которая занимается этим вопросом. Таким образом, Чечня может стать одним из первых российских регионов, который введет эту технологию в госструктурах.
Блокчейн — технология, позволяющая создавать распределенные базы данных. Самое известное ее применение — работа с криптовалютой. Информация из базы хранится одновременно на всех компьютерах сети. В отличие от единого сервера, который может подвергнуться хакерской атаке, такая база является практически неуязвимой. Технология позволяет значительно ускорить и удешевить все операции, проводя их без посредников.
Регистрация недвижимости, по мнению российских властей, — одна из самых перспективных сфер для применения блокчейна, так как базы данных будут практически полностью защищены от фальсификации. В ноябре прошлого года городскую блокчейн-платформу презентовали в Петербурге. На ней могут работать как городские власти, так и бизнесмены. Среди плюсов использования этой технологии в бизнесе — полностью прозрачная бухгалтерия и быстрая проверка всех контрагентов, отмечают эксперты.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы. Занимается внедрением системы блокчейна первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев».
Глава Чечни также сообщил, что правительство республики уже создало рабочую группу, которая занимается этим вопросом. Таким образом, Чечня может стать одним из первых российских регионов, который введет эту технологию в госструктурах.
Блокчейн — технология, позволяющая создавать распределенные базы данных. Самое известное ее применение — работа с криптовалютой. Информация из базы хранится одновременно на всех компьютерах сети. В отличие от единого сервера, который может подвергнуться хакерской атаке, такая база является практически неуязвимой. Технология позволяет значительно ускорить и удешевить все операции, проводя их без посредников.
Регистрация недвижимости, по мнению российских властей, — одна из самых перспективных сфер для применения блокчейна, так как базы данных будут практически полностью защищены от фальсификации. В ноябре прошлого года городскую блокчейн-платформу презентовали в Петербурге. На ней могут работать как городские власти, так и бизнесмены. Среди плюсов использования этой технологии в бизнесе — полностью прозрачная бухгалтерия и быстрая проверка всех контрагентов, отмечают эксперты.
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