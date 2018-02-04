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    В Тольятти двое подростков выпали из окна общежития, один погиб

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    В Тольятти двое подростков выпали из окна общежития, один погиб

    В Тольятти двое подростков выпали из окна общежития, один погиб

    Следователи выясняют обстоятельства, при которых из окна шестого этажа в Тольятти выпали двое подростков.

    По предварительным данным, компания подростков играла на шестом этаже общежития. В какой-то момент двое подростков — мальчик и девочка 17 и 14 лет — не удержали равновесие и выпали из окна.

    Их сразу же доставили в больницу. Однако мальчик от полученных травм скончался в тот же день. Девочка осталась жива, сообщили в СУ СКР по региону.


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