Борьба за справедливость: спортсмены из РФ везут в Пхёнчхан форму с триколором

Арбитражный суд в Лозанне отменил дисквалификацию 28 российских олимпийцев и вернул им сочинские медали. Еще 11 спортсменов оправданы частично, на время корейской Олимпиады они отстранены, но потом имеют полное право выступать на любых соревнованиях. Теперь Россия требует приглашений для 15 наших спортсменов, однако МОК обещает подать апелляцию на решение суда.
Председатель МОК Томас Бах уже заявил: суд надо реформировать, качество его решений не устраивает комитет. МОК воспринял решение суда как собственную дисквалификацию, и в официальных заявлениях решение называют провалом всей антидопинговой борьбы ВАДА.
Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК: «Решение не означает, что они признаны невиновными. Это решение может повлиять на будущее борьбы с допингом. МОК будет тщательно анализировать каждое из решений и рассматривать дальнейшие действия, включая подачу апелляций. отмена санкций не дает автоматического приглашения на Игры».
Тем не менее, все имена названы, все сборные пересчитаны, все приглашения разосланы, а спортивные суды вряд ли принципиально изменят ситуацию. Теперь каждый спортсмен должен сам решить, готов ли он на таких условиях ехать на Игры в Южной Корее, готов ли выбрать между личной гордостью и чужим предубеждением. Тренер российской хоккейной сборной Олег Знарок уже пообещал собрать команду и провести внушение, потому что хоккеисты заявляют, что настоящие мужчины правила МОК не читают. Конькобежка Ольга Граф сделала то, о чем хоккеисты даже не думали: вовсе отказалась ехать. Одна из наших сборных решила жить на отшибе Олимпийской деревни, чтобы ВАДА оставило при себе свои рассуждения о том, как защитить «чистых» спортсменов от тех, кто якобы принимал допинг.
Те, кто едет в Пхёнчхан, заявляют, что намерены выступить на пределе возможностей, чтобы хотя бы на церемонии закрытия МОК позволил им надеть запасной комплект формы с российским триколором.
Тогда машина наказаний переключилась на спортсменов-паралимпийцев. Их уже не пустили на игры в Рио, приглашения в Пхёнчхан получили только 33 спортсмена, флаг страны нельзя проносить даже болельщикам, в названии команды нет даже слов «из России». Объяснение — Паралимпийский комитет России выполнил все условия, кроме двух: не признал показания Родченкова и доклад Макларена о том, что наша страна поддерживает допинг.
Наталья Кочерова, член паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону: «Когда спортсмен остается без гонок, без соревнований, он потихонечку умирает, потому что он этим живет. Полностью, без остатка, где-то остается семья, какие-то личные интересы, все уходит в спорт».
Поэтому на товарищеском матче в Подмосковье встретились отстраненные российские спортсмены и корейцы, сами решившие приехать в гости. И вдруг оказалось, что именно хозяева игр, корейцы, показали всем международным блюстителям чистоты, что важен именно спорт. Сами организовали группу поддержки россиян, понимая, что болельщиков может быть немного, и сами решили встретить их в аэропорту.
Тех, кто не поедет в Южную Корею, нужно поддержать всей страной, чтобы сохранить им возможность тренироваться и выступать. Поэтому уже существует идея проведения параллельных соревнований, вероятно, на сочинских стадионах во время Игр в Южной Корее. Скорее всего, это будут всероссийские соревнования. Если кто-то еще захочет приехать — добро пожаловать. Если приедут офицеры ВАДА — тем более добро пожаловать… и добро пожаловаться.
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК: «Решение не означает, что они признаны невиновными. Это решение может повлиять на будущее борьбы с допингом. МОК будет тщательно анализировать каждое из решений и рассматривать дальнейшие действия, включая подачу апелляций. отмена санкций не дает автоматического приглашения на Игры».
Тем не менее, все имена названы, все сборные пересчитаны, все приглашения разосланы, а спортивные суды вряд ли принципиально изменят ситуацию. Теперь каждый спортсмен должен сам решить, готов ли он на таких условиях ехать на Игры в Южной Корее, готов ли выбрать между личной гордостью и чужим предубеждением. Тренер российской хоккейной сборной Олег Знарок уже пообещал собрать команду и провести внушение, потому что хоккеисты заявляют, что настоящие мужчины правила МОК не читают. Конькобежка Ольга Граф сделала то, о чем хоккеисты даже не думали: вовсе отказалась ехать. Одна из наших сборных решила жить на отшибе Олимпийской деревни, чтобы ВАДА оставило при себе свои рассуждения о том, как защитить «чистых» спортсменов от тех, кто якобы принимал допинг.
Те, кто едет в Пхёнчхан, заявляют, что намерены выступить на пределе возможностей, чтобы хотя бы на церемонии закрытия МОК позволил им надеть запасной комплект формы с российским триколором.
Тогда машина наказаний переключилась на спортсменов-паралимпийцев. Их уже не пустили на игры в Рио, приглашения в Пхёнчхан получили только 33 спортсмена, флаг страны нельзя проносить даже болельщикам, в названии команды нет даже слов «из России». Объяснение — Паралимпийский комитет России выполнил все условия, кроме двух: не признал показания Родченкова и доклад Макларена о том, что наша страна поддерживает допинг.
Наталья Кочерова, член паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону: «Когда спортсмен остается без гонок, без соревнований, он потихонечку умирает, потому что он этим живет. Полностью, без остатка, где-то остается семья, какие-то личные интересы, все уходит в спорт».
Поэтому на товарищеском матче в Подмосковье встретились отстраненные российские спортсмены и корейцы, сами решившие приехать в гости. И вдруг оказалось, что именно хозяева игр, корейцы, показали всем международным блюстителям чистоты, что важен именно спорт. Сами организовали группу поддержки россиян, понимая, что болельщиков может быть немного, и сами решили встретить их в аэропорту.
Тех, кто не поедет в Южную Корею, нужно поддержать всей страной, чтобы сохранить им возможность тренироваться и выступать. Поэтому уже существует идея проведения параллельных соревнований, вероятно, на сочинских стадионах во время Игр в Южной Корее. Скорее всего, это будут всероссийские соревнования. Если кто-то еще захочет приехать — добро пожаловать. Если приедут офицеры ВАДА — тем более добро пожаловать… и добро пожаловаться.
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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