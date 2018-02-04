Стрельба в московском ресторане: полиция ищет водителя Maserati с номером 888

В Москве после стрельбы в одном из ресторанов в центре города объявлен план «Перехват». По информации СМИ, один из участников конфликта с места происшествия скрылся на автомобиле Maserati с «красивым» номером.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после стрельбы в кафе на Малой Сухаревской площади в городе объявлен план «Перехват». С места происшествия скрылся водитель Maserati с госномером 888, который, возможно, был участником конфликта.
Ранее правоохранители задержали человека, который, как предполагается, выстрелил в охранника кафе. Сообщается, что на дорогой иномарке уехал его знакомый, который является очевидцем и свидетелем ЧП. Автомобиль разыскивается по всем административным округам, принимаются необходимые меры для задержания водителя.
В столичное управление МВД сообщение о конфликте в заведении, расположенном на Малой Сухаревской площади в доме №8, поступило около 13:30. По предварительной информации, между двумя мужчинами вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Предполагается, что огонь был открыт из травматического пистолета. Ранение получил охранник заведения, он был госпитализирован. Причина и обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее правоохранители задержали человека, который, как предполагается, выстрелил в охранника кафе. Сообщается, что на дорогой иномарке уехал его знакомый, который является очевидцем и свидетелем ЧП. Автомобиль разыскивается по всем административным округам, принимаются необходимые меры для задержания водителя.
В столичное управление МВД сообщение о конфликте в заведении, расположенном на Малой Сухаревской площади в доме №8, поступило около 13:30. По предварительной информации, между двумя мужчинами вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Предполагается, что огонь был открыт из травматического пистолета. Ранение получил охранник заведения, он был госпитализирован. Причина и обстоятельства инцидента уточняются.
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