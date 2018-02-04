Сверка часов: сирийские политики оценили результаты конгресса в Сочи

России кажется, удалось почти невозможное — собрать в Сочи почти 1600 сирийских делегатов. Когда халифат побежден — настало их время решать и договариваться.
Здесь ловят каждое слово, ведь выступают представители всех сторон. Здесь более 1500 кандидатов, которые условно делятся на три группы: те, кто за Асада, умеренная оппозиция, которая действует внутри страны, и оппозиция внешняя, которая живет, работает и финансируется из-за рубежа.
Самые горячие споры — в зале заседаний. Оттуда удалены даже международные наблюдатели: позиция организаторов в том, что в зале должны быть только сирийцы, и в их разговор не должен вмешиваться никто.
Ранда Кассис, лидер сирийской умеренной оппозиции: «Мы, лидеры оппозиции, живущие внутри страны, мы все видим и понимаем, мы все знаем, что важнее всех амбиций — конституция. Все эти ребята: ООН, де Мистура, — что они сделали? Женевский процесс буксует, мы туда приезжаем и уезжаем. Реальный шанс что-то сдвинуть с мертвой точки — здесь, в Сочи».
Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура также был на этом конгрессе. Отчет генсеку ООН он отправил прямо из Сочи. Сам де Мистура доволен уже тем, что его 12 пунктов плана примирения обсудили и на их базе готовили свои предложения.
Однако переговоры в Сочи не альтернатива происходящему в Астане или в Женеве, а просто сверка часов перед возможным новым шагом Сирии, и шаг может быть как вперед, так и назад. Делегаты понимают, что объятия на конгрессе сегодня могут завтра превратиться в мертвую хватку на сирийской земле. Зоны деэскалации, обозначенные в Астане, остаются черными дырами на карте Сирии. Туда вроде бы ушли силы умеренной оппозиции, но там еще идут бои между сторонниками и противниками Асада, а еще чаще — бои с террористами, которые все еще пытаются перегруппироваться.
Победа над халифатом дает лишь временную передышку. Пока США провоцируют курдов создать свое квазигосударство, пока новой свободной сирийской армии сбрасывают новое оружие, война не имеет конца, и она может захватить весь регион. Именно поэтому даже израильские подразделения на границе держат в боевой готовности. Из зон деэскалации выхода нет — есть прорыв с оружием.
Вечер тяжелого дня. Старейшины подводят итоги конгресса. Лейтмотив — если кто-то не участвовал в конгрессе в Сочи сегодня, это не значит, что он не сможет участвовать в мирном процессе завтра. Нам показали, что мы можем оказаться в одном зале, говорить, разговаривать и обсуждать. Дальше мы должны сами перейти от слов к делу.
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Самые горячие споры — в зале заседаний. Оттуда удалены даже международные наблюдатели: позиция организаторов в том, что в зале должны быть только сирийцы, и в их разговор не должен вмешиваться никто.
Ранда Кассис, лидер сирийской умеренной оппозиции: «Мы, лидеры оппозиции, живущие внутри страны, мы все видим и понимаем, мы все знаем, что важнее всех амбиций — конституция. Все эти ребята: ООН, де Мистура, — что они сделали? Женевский процесс буксует, мы туда приезжаем и уезжаем. Реальный шанс что-то сдвинуть с мертвой точки — здесь, в Сочи».
Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура также был на этом конгрессе. Отчет генсеку ООН он отправил прямо из Сочи. Сам де Мистура доволен уже тем, что его 12 пунктов плана примирения обсудили и на их базе готовили свои предложения.
Однако переговоры в Сочи не альтернатива происходящему в Астане или в Женеве, а просто сверка часов перед возможным новым шагом Сирии, и шаг может быть как вперед, так и назад. Делегаты понимают, что объятия на конгрессе сегодня могут завтра превратиться в мертвую хватку на сирийской земле. Зоны деэскалации, обозначенные в Астане, остаются черными дырами на карте Сирии. Туда вроде бы ушли силы умеренной оппозиции, но там еще идут бои между сторонниками и противниками Асада, а еще чаще — бои с террористами, которые все еще пытаются перегруппироваться.
Победа над халифатом дает лишь временную передышку. Пока США провоцируют курдов создать свое квазигосударство, пока новой свободной сирийской армии сбрасывают новое оружие, война не имеет конца, и она может захватить весь регион. Именно поэтому даже израильские подразделения на границе держат в боевой готовности. Из зон деэскалации выхода нет — есть прорыв с оружием.
Вечер тяжелого дня. Старейшины подводят итоги конгресса. Лейтмотив — если кто-то не участвовал в конгрессе в Сочи сегодня, это не значит, что он не сможет участвовать в мирном процессе завтра. Нам показали, что мы можем оказаться в одном зале, говорить, разговаривать и обсуждать. Дальше мы должны сами перейти от слов к делу.
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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