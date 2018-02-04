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    Собянин: в Москве снег повалил более 2 тысяч деревьев

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    Собянин: в Москве снег повалил более 2 тысяч деревьев

    Собянин: в Москве снег повалил более 2 тысяч деревьев

    Гидрометцентр объявил в Москве и Подмовскоье штормовое предупреждение, коммунальщики изо всех сил пытаются справиться с последствиями мощного снегопада, а мэр российской столицы назвал число поваленных деревьев.

    Сергей Собянин в своем Twitter написал, что по всему городу из-за снегопада попадали больше 2 тысяч деревьев.




    МЧС и синоптики предупреждают москвичей о возможных снежных заносах и надвигающейся метели. Водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — быть осторожными на тротуарах, где, несмотря на усилия дворников, сугробы по колено.

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    Для борьбы с последствиями стихии в центральной части России МЧС задействовало курсантов подведомственных вузов. В Москве и Подмосковье, Воронеже и Иванове более 500 учащихся в условиях сильной метели и гололеда взялись за лопаты и расчищают тротуары и проезжую часть.

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