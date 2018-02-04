Собянин: в Москве снег повалил более 2 тысяч деревьев

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмовскоье штормовое предупреждение, коммунальщики изо всех сил пытаются справиться с последствиями мощного снегопада, а мэр российской столицы назвал число поваленных деревьев.
Сергей Собянин в своем Twitter написал, что по всему городу из-за снегопада попадали больше 2 тысяч деревьев.
МЧС и синоптики предупреждают москвичей о возможных снежных заносах и надвигающейся метели. Водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — быть осторожными на тротуарах, где, несмотря на усилия дворников, сугробы по колено.
В Москве снегопад стал причиной гибели одного человека, пятеро пострадали. По данным метеорологов, такие осадки бывают раз в 100 лет. Коммунальщики выгнали на улицы 15 тысяч единиц спецтехники и 70 тысяч рабочих. За минувшие сутки удалось вывезти около 800 тысяч кубометров снега.
Для борьбы с последствиями стихии в центральной части России МЧС задействовало курсантов подведомственных вузов. В Москве и Подмосковье, Воронеже и Иванове более 500 учащихся в условиях сильной метели и гололеда взялись за лопаты и расчищают тротуары и проезжую часть.
По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.
МЧС и синоптики предупреждают москвичей о возможных снежных заносах и надвигающейся метели. Водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — быть осторожными на тротуарах, где, несмотря на усилия дворников, сугробы по колено.
В Москве снегопад стал причиной гибели одного человека, пятеро пострадали. По данным метеорологов, такие осадки бывают раз в 100 лет. Коммунальщики выгнали на улицы 15 тысяч единиц спецтехники и 70 тысяч рабочих. За минувшие сутки удалось вывезти около 800 тысяч кубометров снега.
Для борьбы с последствиями стихии в центральной части России МЧС задействовало курсантов подведомственных вузов. В Москве и Подмосковье, Воронеже и Иванове более 500 учащихся в условиях сильной метели и гололеда взялись за лопаты и расчищают тротуары и проезжую часть.
Комментарии