Жириновский назвал участников «Московской лыжни» героическими людьми

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский приветствовал участников «Московской лыжни — 2018». Это ежегодное соревнование организует столичная федерация профсоюзов.

Главный российский либерал-демократ заявил, что в других странах люди прятались бы от такого снегопада по домам, а наш героический народ вышел кататься на лыжах. По словам политика, метель не помешала выйти на дистанции почти 20 тысячам жителей Москвы и Подмосковья. В состязании приняли участие спортсмены и любители самых разных возрастов, начиная от детей и заканчивая пенсионерами.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ: «„Московская лыжня“, 25-й номер — Михаил Иванович Дунец, ветеран. Михаил Иванович, а слабо 50 километров пройти сегодня? Легко! Вот видите? Вот он — русский человек! Другой 50 километров пешком не пройдет, а этот на лыжах, и много лет!»



Сам Жириновский, впрочем, на этот раз в лыжном забеге не участвовал, а прокатился по дистанции на снегоходе.



Кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин сегодня посетил один из московских приютов для бездомных животных. Политик отметил, что проблема беспризорных животных в нашей стране сейчас стоит очень остро и игнорировать ее больше нельзя. Сотрудникам приюта он пообещал помочь провести в здание водопровод.