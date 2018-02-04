Упавшее под тяжестью снега дерево в Москве смяло 6 автомобилей

Шесть припаркованных автомобилей повредило упавшее дерево на севере Москвы.
Инцидент произошел на улице Нижнелихоборский проезд, сообщил «Интерфаксу» очевидец.
Пострадавших нет — автомобили стояли на парковке. На месте происшествия работают городские службы.
Гидрометцентр России сегодня повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Штормовое предупреждение МЧС действует до конца суток. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения дерева в столице погиб один человек. Также известно о 5 пострадавших.
Пострадавших нет — автомобили стояли на парковке. На месте происшествия работают городские службы.
Гидрометцентр России сегодня повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Штормовое предупреждение МЧС действует до конца суток. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения дерева в столице погиб один человек. Также известно о 5 пострадавших.
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