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    Упавшее под тяжестью снега дерево в Москве смяло 6 автомобилей

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    Упавшее под тяжестью снега дерево в Москве смяло 6 автомобилей

    Упавшее под тяжестью снега дерево в Москве смяло 6 автомобилей

    Шесть припаркованных автомобилей повредило упавшее дерево на севере Москвы.

    Инцидент произошел на улице Нижнелихоборский проезд, сообщил «Интерфаксу» очевидец.

    Пострадавших нет — автомобили стояли на парковке. На месте происшествия работают городские службы.

    Гидрометцентр России сегодня повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Штормовое предупреждение МЧС действует до конца суток. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения дерева в столице погиб один человек. Также известно о 5 пострадавших.

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