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    Мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Москвы, ранен один человек

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    Мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Москвы, ранен один человек

    Мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Москвы, ранен один человек

    Охранник ресторана на Садовом кольце столицы госпитализирован после того, как посетитель ранил его из пистолета.

    Посетитель ресторана на Садовом кольце Москвы открыл стрельбу в заведении. Охранник ресторана получил ранения, сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.

    По предварительным данным, в ресторане на Малой Сухаревской площади произошла ссора, в ходе которой один из посетителей достал травматический пистолет и начал стрелять. Сообщается, что стрелявший задержан. Раненый охранник доставлен в больницу.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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